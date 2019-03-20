متابعة بتجــــــــــــرد: نفت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب كل الأخبار التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة حول حملها من زوجها الفنان المصري حسام حبيب. وردّت شيرين عبد الوهاب على الموضوع في لقاء خاص مع برنامج “تريندنغ” وقالت: “مش حامل على فكرة ، الناس عايزنى أبقى حامل بالعافية”. تجدر الإشارة إلى أن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب احتفلا بزواجهما يوم 7 نيسان/أبريل من عام 2018 المنصرم في حفل بسيط حضره عدد من أصدقائهما المقربين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة حملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.