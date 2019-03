إشادة واسعة بفيلم Dumbo بعد عرضه في أميركا

متابعة بتجــــــــــرد: حظي فيلم Dumbo بإشادة نقدية لافتة عقب العرض الخاص له في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وتألقت النجمة العالمية أنجلينا جولي خلال حضورها العرض برفقة أبنائها،وذلك رغبة منها في دعم شركة ديزني التي تتعاون معها في فيلمي Maleficent 2 والفيلم الكرتوني The One and Only Ivan.

الفيلم يعتبر بمثابة إعادة إنتاج بتقنية المحاكاة الحركية للقصة الكلاسيكية (دامبو) من إنتاج 1941.

وتدور قصّة العمل حول هولت فارير (كولين فاريل) نجم سيرك سابق تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يعود من الحرب. ثم يقوم مالك السيرك ماكس ميديسي (داني ديفيتو) بانتقاء هولت لرعاية فيل حديث الولادة ضخم الأذنين بشكل مبالغ فيه لدرجة تجعله أضحوكة للعديدين. وبينما يتأثر ربح السيرك بقصة أذني دامبو، يكتشف أطفال هولت أن دامبو لديه القدرة على الطيران؛ وهو الأمر الذي يتغير بعده كل شيء.