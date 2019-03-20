نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على نادين لبكي تحتفل بعرض فيلم “كفرناحوم” في مصر – بالصور مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت المخرجة اللبنانية نادين لبكي بعرض فيلم “كفرناحوم” في مصر، وذلك مساء الثلاثاء 19 آذار/مارس، في سينما زاوية، بشارع عماد الدين.

نظمت العرض الخاص سينما زاوية، وحضره لفيف من الفنانين والنجوم أبرزهم الفنانة الكبيرة لبلبة، النجمة هند صبري، السيناريست تامر حبيب، الموسيقار اللبناني خالد مزنر، الناقد انطوان خليفة، مريان خوري، مريم ابو عوف وحرم احمد السقا وابنه ياسين.

وناقشت نادين الجمهور بعد عرض الفيلم الذي ترشح للقائمة القصيرة لأوسكار أفضل فيلم أجنبي، وتطرقت إلى قصّة العمل والمصاعب التي مرّت بها خلال تصويره.

ويبدأ عرضه اليوم في 12 صالة عرض في القاهرة.

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الجدير ذكره أن فيلم “كفرناحوم” فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان “كان السينمائي الدولي”، كما فاز بجائزة الجمهور في مهرجان “سراييفو الدولي” بالبوسنة والهرسك، وجائزة الجمهور في مهرجان “ملبورن” في أستراليا، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان “النرويج السينمائي الدولي”، وجائزة الجمهور التفضيلية في مهرجان “كالغاري” في كندا، وجائزة أفضل ممثل للطفل زين الرفيع، وجائزة لجنة تحكيم الشباب لأفضل فيلم في “مهرجان أنطاليا”.

وتدور أحداث الفيلم في أحياء بيروت الفقيرة، وتتناول قصة الطفل “زين” الذي يقاضي والديه اللذين أنجبا عددًا كبيرًا من الأطفال، قائلًا للقاضي من خلال الفيديو الذي نشر سابقاً كإعلان رسمي للعمل: “بدّي قاضي أهلي لأن خلّفوني”.