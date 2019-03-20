باسكال مشعلاني تعيش أصعب مشاعر الخيانة وتقول: “كفايا”

متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني أحدث أغانيها التي تحمل عنوان “اتعذبت كفايا”، بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية “اتعذبت كفايا” هي باللهجة المصرية، من كلمات وألحان محمد الرفاعي، توزيع عادل عايش، وأشرف على تنفيذها زوج باسكال مشعلاني الملحن اللبناني ملحم أبو شديد.

تقدّم باسكال مشعلاني الأغنية بإحساس عالٍ، فتطرّق إلى موضوع درامي صعب وتسترجع ذكريات خيانة الحبيب لها فتضع حدًا لكل الألم الذي عاشته في حياتها.

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ويعتبر هذا التعاون هو الثاني بين باسكال مشعلاني وشركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرائدة في عالم الأعمال الغنائية وذلك بعد النجاح الذي حققته أغنية “بخاف أعشقك”، وممّا لا شكّ فيه أن هذه الأغنية جاءت على قدر التوقعات والعمل المتواصل الذي بذله كل من فريق الشركة وباسكال ليكون على المستوى الذي يليق بمسيرتها الفنية الطويلة.

لمشاهدة فيديو أغنية “اتعذبت كفايا”: