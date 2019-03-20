القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مناقشة مستقبل صناعة الفيلم السعودي في ندوة بمعرض الرياض للكتاب
عقدت، الثلاثاء، في المجلس الثقافي بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2019، ندوة "مستقبل صناعة الفيلم السعودي" ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض.
واستعرضت الندوة أهم الحلول للعقبات التي تواجه مستقبل السينما السعودية.
وشارك في الندوة كل من الكاتب الدرامي والمستشار الإعلامي محمد الفهادي، والناقد السينمائي الكاتب الدكتور فهد اليحيا، والكاتب المسرحي المحاضر في التراث السعودي رجاء العتيبي.
واختتمت الندوة بإعلان الكاتب والمنتج ندا الظفيري عن مشروع اكتشاف كتاب للمسرح والسينما من الشباب بهدف تجديد الدماء وذلك بالشراكة مع جمعية الثقافة والفنون.
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