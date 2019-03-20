بالصور.. تكريم أمينة خليل وعزة الحسيني على هامش "الأقصر السينمائي"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تكريم أمينة خليل وعزة الحسيني
كرّمت جامعة جنوب الوادي، بمحافظة قنا في صعيد مصر، الممثلة المصرية أمينة خليل والمخرجة عزة الحسيني، وسط حشد كبير من أعضاء هيئة تدريس الجامعة والطلاب، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الفني الذي تقيمه الجامعة على هامش فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 2019.
وعقب تكريمها قالت خليل إنها واجهت تحديا كبيرا في بداية حياتها حتى تخوض تجربة التمثيل، فطالما أرادت عائلتها أن توجهها نحو أن تكون طبيبة أو مهندسة أو معلمة، ولكن عشقها للتمثيل جعلها تحرص على العمل في المجال الفني.
من جانبها أعلنت الفنانة والمخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عقب تكريمها عن نيتها دعم النشاط الفني بالجامعة شهريا وعلى مدار العام، إشباعا للعطش الفني لدى طلبة وطالبات جامعة جنوب الوادي.
وعرض فيلم تسجيلي قصير لعدد من أعمال أمينة خليل في نهاية اللقاء الحاشد.
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