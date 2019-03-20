بالصور- ميسا دسوقي في حفلين ضخمين في لاس فيغاس وميامي

أحيت النجمة العربية الصاعدة ميسا دسوقي أضخم حفلين أقيما في لاس فيغاس – نيفادا وميامي – فلوريدا. وكانت المفاجأة الإقبال الهائل من الجمهور الاميركي والاسباني.

وقد اجمع الصحفيون الاميركيين والاسبان، على أن هذا الحفل الغنائي الراقص فريد من نوعه. فيه خليط (ميكس) بين الاغنية العربية والاسبانية الفريد من نوعه، مع ميكس reggatone الاسباني.

Advertisements

وكانت الفنانة الشابة على المسرح نجمة استعراضية من الدرجة الأولى. وامتلكت المسرح بهذه العروض الغنية بالرقصات المصممة خصيصاً لأغانيها الجديدة. وكانت فرقتها الإستعراضية مكوّنة من نخبة الراقصين الاميركيين من الدرجة الاولى، و قدموا عرضًا مسرحياً غنائياً راقصاً يمثل كل اغنية بمفردها. وقد اثبتت ميسا انها نجمة استعراضية من الدرجة الاولى، في الغناء والاستعراض . وتقبلها الجمهور الاميركي كسفيرة للاغنية العربية والاسبانية. وقد اثبتت انها قادرة على اختراق المجال الغنائي بالطابع العربي والاسباني بنجاحها المبهر في هذين الحفلين.

وتحضر النجمة الصاعدة وفريقها الراقص حفلات مستمرة طوال السنة في الولايات المتحدة واميركا اللاتينية. وقد تلقت عروضاً لإحياء حفلات غنائية استعراضية في الشرق الاوسط.

والجدير بالذكر ان النجمة الصاعدة ميسا دسوقي توهجت في اول حفلاتها الاستعراضية بجمالها وأناقتها وأدائها المميز على المسرح، بعدة أشكال. من الملابس المميزة الى الالوان الجميلة التي صممها المصمم الشهير في أميركا custavo Casanova ، وهو مصمم ازياء النجمة الجميلة في كل ظهور لها على المسرح.

وقام بتصميم رقصاتها مصمم الرقص الشهير في اميركا Yatniel olivera وهو من اشهر مصممي الإستعراضات الغنائية في اميركا.

وفي هذه الحفلات طرحت ميسا لأول مرة ألبومها الجديد المكون من ٨ أغاني مكس عربي إسباني . وقام بتلحين الأغنية العربية الاستاذ سليم سلامة. والمكس والايقاع الاسباني قام بتلحينه الثنائي الاسباني المشهور بولاية ميامي renzo و refro المشهورين بـ reggatone .