كيت ميدلتون تنضمُّ إلى الملكة إليزابيث بعد 7 سنوات من آخر مهمّاتهما سويّاً!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لقد مرّتْ سبع سنوات على ظهور كيت ميدلتون، والملكة إليزابيث معًا، لوحدهما أمام العامّة.

وقد رافقتْ دوقة كامبريدج، الملكة إليزابيث الثانية إلى كينجز كوليدج لندن، لافتتاح "بوش هاوس"، وهو أحدث مرافق التعليم في الحرم الجامعيّ، ستراند. وذلك يوم الثلاثاء الماضي، قبل أنْ تقوما معًا بجولة في أنحاء الجامعة.

وبهذه المناسبة، ارتدتْ الملكة البالغة من العمر 92 عامًا، معطف الكشمير الورديّ من ستيوارت بارفين، نسّقته مع قبّعة مطابقة مزيّنة بالورود، وانتعلتْ زوجٍا من أحذية اللّوفر السّوداء الكلاسيكية المفضّلة لديها، وأنهتْ إطلالاتها بقلادة اللؤلؤ الأبيض، وبروش، وزوج من القفّازات السّوداء، وحقيبة يدٍ سوداء.

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أما الدّوقة الأنيقة، فقد ارتدتْ فستانًا رماديًا، بقصّة التنورة المثنيّة، المنفوشة من كاثرين ووكر، نسّقتها مع جوارب سوداء، وزوج من كعب بيبر، من جيانفيتو روسي، من جلد الغزال الأسود، يتميّز بمقدمة مدبّبة كلاسيكية، وكعب مكتنز عريض، وهو الحذاء الذي ارتدته قبل أيام فقط، في عرض يوم القدّيس باتريك.

وأكملتْ ميدلتون إطلالتها، بإعادة ارتداء القبّعة السّوداء المُزيّنة بالأزهار من Lock & Co، والتي ارتدتها في خروجها الأوّل مع الملكة، في سنة 2012، مع حقيبة كلاتش سوداء، و زوج من الأقراط المُنسدلة.