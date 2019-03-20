نادين لبكي تحضر عرض فيلمها الأول في القاهرة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: حرصت المخرجة اللبنانية نادين لبكي على حضور العرض الأول لفيلمها "كفرناحوم" في مصر الذي أقيم مساء أمس بسينما زاوية بحضور مجموعة من الفنانين المصريين منهم هند صبري، لبلبة، والسيناريست تامر حبيب، بالإضافة إلى الإعلامية مها الصغير ونجلها ياسين أحمد السقا.

وعقب الفيلم، أقيمت ندوة نقاشية أدارها المنتج انطوان خليفة،وتحدث فيها صنّاع الفيلم عن التحديات التي واجهتهم ورؤيتهم للفيلم خلال مرحلة التحضير للعمل. هذا وتستقبل الصالات المصرية الفيلم اعتباراً من اليوم بـ12 نسخة. وهو أعلى رقم يمكن السماح به لعرض فيلم أجنبي في الصالات المصرية. مع التذكير بأن لفيلم الذي وصل للقائمة القصيرة لترشيحات غولدن غلوب والأوسكار، قد فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي الدولي بنسخته الأخيرة، وتدور أحداثه حول الرحلة المُضنية التي يخوضها "زين"، الذي لم يتجاوز الثانية عشرة من عُمره، في ضواحي بيروت والأحداث التي توصله إلى الهرب من ذويه المهمليّن ومقاضاتهما لأنهما منحاه الحياة ولم يعتنيا به. Advertisements

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