السعودية مروة محمد تكشف تفاصيل مسلسل "يلا انسوق"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: انتهت الممثلة السعودية مروة محمد من تصوير مسلسلها الجديد " يلا نسوق" الذي تؤدي فيه دور البطولة المطلقة بتعاونٍ كبير مع المنتج صادق الصباح. وكشفت في تصريحات خاصة عن شكل العمل وكوادره مشيرةً إلى أنه من إخراج المصري أحمد شفيق. وعن تفاصيل القصة، شرحت أنها تدور حول دعوة المرأة السعودية لقيادة السيارة بعد صدور قرار في المملكة يجيز القيادة للنساء. ووصفت العمل بأنه إكمال لمشروع عمشة بنت عماش الذي أطلقته قبل 11 سنة معبّرة عن سعادتها لكون المنتج أصرّ أن تكون هي البطلة في العمل لكونها صاحبة فكرته. Advertisements وعن التجربة مع "الصباح" قالت إنها الثانية بعد نجاح مسلسل "عمشة بنت عماش" الذي طالبت فيه بقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.

أما عن أبطال العمل، فقد كشفت عن حضور مريم الغامدي ونيرمين محسن وسارة اليافعي وابراهيم حجاج والطفل محمد الحربي. علماً أن المسلسل سيُعرَض على شاشة SBC. وهو من أعمال الحداثة في الدراما السعودية.



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