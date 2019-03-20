علا رشدي تطرح أولى أغانيها "عايزة هدنة" احتفالًا بمناسبة عيد الأم

في تجربة جديدة لأول مرة، أعلنت الفنانة علا رشدي، عن خوضها تجربة الغناء من خلال أولى أغانيها "عايزة هدنة" وذلك احتفالا بمناسبة عيد الأم.

ونشرت علا، صورة البوستر الدعائي لأغنيتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، احتفالًا بعيد الأم، ومن المفترض طرحها اليوم الثلاثاء 19 مارس.

وعلقت "رشدي" على الصورة قائلة: "تجربة جديدة وجميلة بالنسبة لي، انتظروا أغنية عيد الأم، كمان شوية على يوتيوب".

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ويذكر أن اَخر أعمال الفنانة علا رشدي هو فيلم "قصة حب" الذي يعرض حاليًا في دور العرض المصرية، وهو بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، ومن إخراج عثمان أبولبن.

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