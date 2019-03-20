تامر فرج يكشّف عن مُشاركته في"قمر هادي"

كشّف الفنان تامر فرج، عن سعادته الغامرة بردود الفعل، التي تلقها عن تقديمه لشخصية المحامي "بكير الحلواني"، خلال السياق الدرامي لمسلسل "طلعت روحي"، الذي يتم عرضه خلال الفترة الجارية عبر شاشة قناة "cbc".

وقال فرج في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، إنه تفاجئ من رد فعل الجمهور عن دوره في المسلسل، ومدى التفاعل الذي كان مع الشخصية ما بين التعاطف معها أو كرهها، مؤكدًا أن التركيبة الغريبة في شخصية "بكير الحلواني"، كانت السبب الأساسي لمشاركته في العمل، خاصة أن يفضل دائمًا الأدوار التي تحتوى على أكثر من طابع، كما حدث في دوره بالمسلسل، فأحيانًا تكون متعاطف معه وتظن أنه شخص طيب، وأحيانًا أخرى تكرهه وتظن أنه شخص شرير.

اقرأ أيضـــــــــــــَا

- تامر فرج يكشف كيف جسَّد الخيانة في "أبو العروسة"

يشار إلي أن مسلسل "طلعت روحي"، تأليف شريف بدر الدين، ووائل حمدي، ومن إخراج رامي رزق الله، وبطولة إنجي وجدان، ونيكولا معوض، وإسلام إبراهيم، ودنيا ماهر، وهبة عبد العزيز, وتدور أحداثه بشأن فتاة تتعرض لحادث سير فتجد نفسها أصبحت في جسد فتاة أخرى مختلفة عنها تمامًا، ويجب عليها التعايش مع الواقع وتقبل نفسها.

Advertisements

وأعلن فرج أنه سيخوض السباق الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل "قمر هادي"، بطولة النجم هاني سلامة، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، مؤكدًا سعادته بوجوده في هذا العمل، بطولة نجم كبير كهاني سلامة، ومخرج واعي ولديه رؤية مختلفة للممثل كرؤوف عبد العزيز .

يُذكر أن مسلسل "قمر هادي"، بطولة هاني سلامة، وداليا مصطفي، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان، ومريم حسن، وهادي الجيار، وحمزة العيلي، ومؤمن نور، وهاجر عفيفي، وآية سماحة، وهايدي رفعت، وكريم سرور، وياسمين، ورحاب عرفة, تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز, وإنتاج "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- مريم حسن تقف للمرة الأولى أمام هاني سلامة في "قمر هادي"

- هاني سلامة فى مدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير مسلسل قمر هادي