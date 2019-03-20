مي كساب تطرح أغنية "حبيبة قلبي" بمناسبة عيد الأم

طرحت الفنانة مي كساب، أغنية جديدة بعنوان "حبيبة قلبي"، إهداءً منها لكل أم بمناسبة عيد الأمهات.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم أما الهندسة الصوتية فحملت توقيع مصطفى رؤوف وجاء إطلاقها قبل أيام من عيد الأم الذي يحتفل به العالم يوم 21 مارس من كل عام.

بدايتها الفنية كانت من خلال دويتو غنائي جمعها بالمغني مجد القاسم وهو أغنية "غمض عينيك" عام 2005 والتي نجحت نجاحاً كبيراًن مما شجعها على إصدار ألو ألبوم غنائي لها وهو "حاجة تكسف" عام 2005 وضم 13 أغنية.

أول أعمالها الدرامية كان مشاركتها في مسلسل لا أحد ينام في الاسكندرية عام 2006 من إخراج حسن عيسى.

ولكن البطولة كانت على موعد معها في سيت كوم تامر وشوقية الجزء الأول مع أحمد الفيشاوي عام 2007.

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