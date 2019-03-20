محمد عز يؤكّد سعادته بالعمل مع ياسر جلال

أعرب الممثل الشاب، محمد عز، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "لمس أكتاف" مع ياسر جلال، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، موضحًا أن العمل به جهد كبير، وسيكون مُفاجأة للمشاهدين.

وقال في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، إنه سعيد بنجاحاته التي قدمها خلال الأعوام الماضية، من خلال مجموعة من الأعمال المميزة، منها "عوالم خفية"، و"نسر الصعيد"، مشيرًا أنه يُشارك في رمضان المقبل بمسلسلين "لمس أكتاف" و"الملكة" مع ياسمين عبد العزيز.

وأكّد أنه سبق وأشترك مع ياسر جلال في مسلسل "ظل الرئيس"، والذي عرض في رمضان 2017، وحقق نجاحًا كبيرًا، وحول مسلسل "أفراح إبليس" الجزء الثاني، قال، "العمل متماسك وحقق نسبة مشاهدة عالية خلال الحلقات الأولى"، مبيّنًا أن العمل الجيد يلفت إليه الأنظار بشكل كبير، متمنيًا دوام النجاح في أعماله القادمة.

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