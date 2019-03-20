ناهد السباعي ضمن لجنة تحكيم مهرجان "سوسة الدولي"

رُشحت الفنانة ناهد السباعي، لتكون ضمن لجنة تحكيم مهرجان "سوسة الدولي" ، لفيلم الطفولة والشباب بنسخته الـ13 بدولة تونس.

ومن المقرر أن يستمر المهرجان في الفترة الممتدة من 17 إلى 22 مارس 2019، لكنها ستكون دورة وطنية لا دولية كما أكدت الهيئة المديرة للمهرجان.

الجدير بالذكر أن ناهد السباعي تشارك في بطولة مسلسل "الزوجة 18"، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2019، ومن بطولة حسن الرداد، وشيماء سيف، ومحمود البزاوي، ومحمود الليثي، ومن إخراج مصطفى فكري، وتأليف خالد أبو بكر، ووليد أبو المجد، وأمين جمال.

يشار الي إن الفنانة ناهد السباعي ممثلة مصرية، وهي حفيدة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان والدتها هي المنتجة ناهد فريد شوقي خالتها الممثلة رانيا فريد شوقي.

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شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، كما أنها شاركت في فيلم عالمي بعنوان «بعد الموقعة» وفاز في مهرجان كان عام 2012.

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