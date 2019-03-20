مي سليم تحسم موقفها من المشاركة في رمضان

كشفت الفنانة مي سليم، عن حقيقة مشاركتها في سباق دراما رمضان المقبل، قائلة "فضلت أن أتغيب عن جمهوري المصري هذا الموسم الرمضاني، وذلك بدلا من أن أقدم أدوارا مكررة، وقدمتها من قبل".

وتابعت مي في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل"، "أرى أن الفنان يجب أن يظهر على الشاشة عندما يكون العمل مختلفا وبه جديد، حتى يفاجئ الجمهور، ويظل شغوفا به".

وأوضحت من ناحية أخرى، أنها انتهت من تصوير ما يقرب من نصف مشاهدها ضمن أحداث المسلسل اللبناني "صانع الأحلام"، والذي يتم تصويره ببيروت، ومن المقرر عرضه على عدد من القنوات الخليجية، والذي تجسد من خلاله دور فتاة مصرية تعمل مصممة أزياء.

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ويذكر أن الفنانة مي سليم، تشارك في بطولة فيلم "محمد حسين" للفنان محمد سعد، ويدور الفيلم في إطار كوميدي حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية، التي تؤثر في شخصيته وفي حياته بشكل عام، والعمل من إخراج محمد علي، وتأليف شريف عادل، وبطولة محمد سعد ومي سليم وفريال يوسف وسمير صبري، وغيرهم من النجوم.

كما تنتظر سليم، طرح فيلم "قرمط بيتمرمط" من تأليف أمين جمال محمد محرز وأحمد أبو زيد توفيق وإخراج أسد فولاد كار وبطولة أحمد آدم، دينا فؤاد، وليد فواز، بيومى فؤاد، انتصار، محمد ثروت، ويظهر فيه أحمد آدم بشخصية القرموطي الشهيرة التي حقق من خلالها نجاحات كبيرة.

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