مريم حسن تخوض ماراثون رمضان بمسلسل "قمر هادي"

كشفت الممثلة الشابة مريم حسن عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "قمر هادي" مع هاني سلامة، والمقرّر عرضه في رمضان المقبل، مؤكدة أن "قمر هادي" من المسلسلات القوية التي ستعرض خلال الشهر الكريم، مُوضّحة أن أحداثه تدور في عالم المخدرات من خلال شاب يتورط في تجارة المخدرات، وتحدث مجموعة من الخلافات بينه وبين التجّار.

وقالت مريم حسن، خلال حديث خاصّ لها إلى "لايف ستايل"، إن ما جعلها تقبل العمل هو السيناريو الذي كتبه إسلام حافظ ويخرجه رؤوف عبدالعزيز، مضيفة أن هاني سلامة من الفنانين الذين تميزوا بأعمالهم منذ بدايته وسعيدة بالعمل معه للمرة الأولى، وبشأن ابتعادها عن السينما فترة من الوقت أكدت أنها دائما تحبّ تقديم الجديد سواء في السينما أو التلفزيون، وبالتالي هي لا تتعجل وتسير بشكل واعٍ في طريقها الفني، وهي راضية عن كل ما قدمته من أعمال، مؤكدة أنها دائما تقرأ العمل قبل موافقتها عليه وبالتالي عندما تقوم بعمل فتكون مقتنعة به جدا.

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التنوّع في الأدوار

وأوضحت أنها تحبّ تقديم كل الأنماط في التمثيل، مؤكدة أنها دائما تسعى إلى تقديم الأفضل، مؤكدة أنها طوال عملها بالتمثيل قدّمت أنماط الفتاة العربية الرومانسية والمراهقة والمكافحة والكوميدية أيضا، مشيرة إلى أنها قدمت فيلم "نص جوازة" وهو كان عملا كوميديا، وتراه أنه نجح وبخاصة أنها استطاعت أن تخرج من محاصرة المخرجين لها في تقديم الفتاة البريئة الحالمة فقط.

الموسم الدرامي

وكشفت عن رؤيتها للموسم الدرامي طوال العام قائلة إن انتشار المسلسلات والقنوات الفضائية خلق نوعا من المنافسة لتقديم الأعمال الجدية، مؤكدة أن مثل هذه المسلسلات أظهرت مجموعة من الشباب الموهوبين، مبينةً أن العمل الجيد دائما ما يجذب الجمهور إليه وكانت لها تجربة في الموسم الدرامي من خلال مسلسل "أريد رجلا" عام 2015.

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وقت الفراغ

وتحدَّثت عن قضاء وقت فراغها، قالت إنها تقضي وقت فراغها في عدد من الأعمال المفيدة، منها ممارسة مجموعة من الرياضات مثل الجري والسباحة مع ممارستها بعض الهوايات مثل قراءة الأدب الإنجليزي وممارسة الرسم، إذ تميل إلى رسم المناظر الطبيعية، مشيرة إلى أنها أيضا لديها مجموعة من الأصدقاء تقضي معهم وقت فراغها، أما عن متابعتها للأفلام الحديثة أوضحت أنها تحرص على مشاهدة الأفلام الأميركية والصينية والهندية، موضحة أن كوريا الجنوبية تقدمت كثيرا في الدراما ولديها موضوعات مختلفة، كما أن الفن أصبح الآن القوة الناعمة في كل العالم، فالصورة دائما تكون أكثر واقعية من الكتاب.

واختتمت حديثها مؤكدة أنها تعشق رؤية الأفلام التسجيلية والوثائقية، أمّا عن تواصلها مع الجمهور فقالت إنها دائما تتفاعل مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، ودائما تكون قريبة منه لمعرفة الأعمال التي يحبها وتكون قريبة إلى قلبه، وعن أمنيتها قالت إنها تتمنى السلام لكل العالم وتتمنى النجاح في كل عمل تُقدّمه.

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