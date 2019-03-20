شكرا لقرائتكم خبر عن تونس يارب تحميها.. كيف احتفل صابر الرباعى بذكرى استقلال تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الفنان التونسى الكبير، صابر الرباعى، بذكرى استقلال تونس، والذى يوافق يوم 20 مارس من كل عام.

وهنأ الرباعى شعب تونس بذكرى الاستقلال، بمقطع صوتى من أغنية له عن تونس، وقال فيها :"تونس يارب تحميها و تعليها وتنصر أهاليها من اللى يغدر بيها".



صابر الرباعى

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وغرد الرباعى عبر تويتر "تونس يا رب تحميها وتعليها وتنصر أهاليها من اللى يغدر بيها، بمناسبة ذكرى استقلال بلدى العزيز تونس أتمنى الخير لشعبها رجالا و نساء، شبابا وأطفالا، وأن تكون سنة 2019 سنة الانطلاق الحقيقى إلى الأمام، وكلنا أيد واحدة تحت راية واحدة، عاشت تونس".

وفى مثل هذا اليوم 20 مارس عام 1956 حصلت تونس على استقلالها عن فرنسا بعد فترة استعمار دامت طويلا، تحديدا بعد أن فرض عليها الحماية الفرنسية بموجب معاهدة باردو فى 12 مايو 1881، ومن ثم تبعت بمعاهدة المرسى 1883، وتعتبر النص المكمل لمعاهدة باردو لترسيخ الإدارة الاستعمارية، ووضعها الإطار القانونى الذى تحتاجه فرنسا كى تدير الشئون الداخلية للبلاد التونسية كما تشاء.