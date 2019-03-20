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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 7 أشهر من الطلاق رسميا.. مروة ناجى تعلن انفصالها عن زوجها أحمد مجاهد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة الشابة مروة ناجى انفصالها بصورة نهائية عن زوجها أحمد مجاهد، بعد نحو 7 أشهر على الطلاق بشكل رسمى.
ونشرت المطربة الشابة عبر تويتر "سامحونى لنشر هذا الخبر بعد انفصال لأكثر من عام ونصف، لكن كما فى الزواج من إشهار كان لابد عند الطلاق أيضا من الإشهار بعد مرور 7 أشهر على الطلاق بشكل رسمى، وذلك لإعلام الجميع بأنه اكتمل النصيب إلى ذلك... الحمد لله على كل شىء".
مروة ناجى
وكان أحمد مجاهد زوج مروة السابق، قد كتب عير تويتر أمس "الأصدقاء الأعزاء، أنا والفنانة مروة ناجى منفصلين رسميا منذ فترة، برجاء التعامل معنا على هذا الأساس منعا الإحراج وشكرا".
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