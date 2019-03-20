شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة يتورط فى قضية قتل بـ"قمر هادى".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتورط النجم هانى سلامة فى جريمة قتل خلال أحداث مسلسله " قمر هادى" الذى ينافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، ويقوم شقيقه الأكبر ويجسده" محسن محيى الدين " بالإبلاغ عنه، لتتصاعد الأحداث فى إطار درامى مشوق. مسلسل "قمر هادي" بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي مؤمن نور وهاجر عفيفي واية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة، تأليف إسلام حافظ ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج سينرجى. ويعد مسلسل "قمر هادى" ثالث تعاون يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية فى كل من مسلسل "فوق السحاب"، و"طاقة نور".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هانى سلامة يتورط فى قضية قتل بـ"قمر هادى".. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.