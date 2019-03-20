منة فضالي "صحفية" في براءة ريا وسكينة.. وتغيب في "رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انتهت الفنانة منة فضالي، من تصوير مشاهدها في فيلم "براءة ريا وسكينة"، بطولة حورية فرغلي، ووفاء عامر.

وقالت منة في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": إنها تجسد شخصية "صحفية" في الفيلم، تدعى "أمل"، وأن دورها طوال الأحداث يتلخص في البحث عن براءة ريا وسكينة من التهم المنسوبه إليهما.

وعن مشاركتها في السباق الرمضاني قالت "فضالي": "لم أشارك في أي عمل حتى الآن".

يذكر أن فيلم "براءة ريا وسكينة" بطولة وفاء عامر، وحورية فرغلي، منة فضالي، محسن منصور، لطفي لبيب، ياسر علي ماهر، سيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج عبدالقادر الأطرش، ومن إنتاج شركة الشهاب للإنتاج الفني للمنتج حلمي شهاب.