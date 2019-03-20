طمأنت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، متابعيها عبر موقع “إنستقرام”، على الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد أيام من إعلان مرضها الذي ألزمها الفراش. ونشرت “بوسي” مقطع فيديو لها مع فيفي عبده والفنانة دلال عبدالعزيز، ظهروا خلاله وهم يغنون “شو حلو” للفنان زياد برجي، وعلقت قائلة: “فيفي زي الفل وصحتها زي الفل وبكره هتكون معاكم لايف بحبك يا فوفا يا ملكة الطاقة الإيجابية”. وكانت فيفي عبده قد أعلنت عن تحسن حالتها الصحية، أمس، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستقرام”، بعدما أصيبت بنزلة برد شديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أول ظهور لـ “فيفي عبده” بعد مرضها الأخير.. تغني “شو حلو”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.