تعمدت السعودية سارة الودعاني، إلى إظهار زوجها عبدالوهاب السياف للعلن عبر حسابها في ”سناب شات“، بعد أن حرصت على إخفائه عن الظهور في حساباتها في مواقع التواصل طوال فترة ارتباطها به.
وأظهر مقطع فيديو قصير ، زوج سارة الذي كان منشغلًا بهاتفه الجوال، فيما كتبت على المقطع ”أبو سعد“، تأكيدًا أنه زوجها.
وسبق أن انتشرت صور تجمع سارة بشخص قيل إنه زوجها عبدالوهاب، لكن كانت هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها ”الودعاني“ هوية زوجها.
كانت هذه تفاصيل خبر تعمدت تصويره بهاتفها.. شاهد: أول ظهور لزوج السعودية سارة الودعاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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