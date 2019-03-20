بالفيديو: أحلام توجه رسالة للجمهور السعودي قبل حفلها بالمملكة.. وهذا ما وعدتهم به

شاركت المطربة الإماراتية أحلام، متابعيها عبر ”إنستغرام“، مقطع فيديو ظهر فيه إبراهيم الجابر، وهو يعد الجمهور السعودي بـ“ليلة تاريخية“، في الحفل المقرر له الخميس 21 مارس الجاري، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وظهرت أحلام، صوتيًا في المقطع، وهي تؤكد على حديث إبراهيم الجابر، ثم وجهت له الشكر.

وعلقت أحلام، على مقطع الفيديو، قائلة: ”‏بدأنا اليوم من الصباح تجهيزات المسرح مع فريق عمل عظيم ع المسرح ويستغرق ثلاثة أيام عمل متواصل ليحوز على رضاكم جمهوري في كل أنحاء السعودية“.

وتابعت: ”مع شكر كبير للأخ إبراهيم الجابر على كل التسهيلات الرائعة والحرفية التي يقدمها لنا لنجاح هذا الحفل بإذن الله، شكرًا“.