كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو العروسة الحلقة 114 تتصدر ترند جوجل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدرت الحلقة 114 من مسلسل "أبو العروسة"، ترند جوجل لما شهدته الحلقة من أحداث شيقة وثرية حيث حققت على "يوتيوب" مليوني مشاهدة.

مسلسل أبو العروسة ينتمي لنوعية الـ60 حلقة وينتمي إلى الدراما الاجتماعية، التي تجمع شمل الأسرة نحو شاشة التليفزيون بعد اختفاء تلك النوعية من المسلسلات لسنوات طويلة سيطرت خلالها الأعمال التي تتناول العنف وعدد كبير من الظواهر السلبية التي تأثر بها المجتمع.

مسلسل أبو العروسة من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، وبطولة رانيا فريد شوقي وسيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي.