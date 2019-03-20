كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دانيال راتكليف يسخر من مظهره خلال تصوير مسلسله الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأ نجم هاري بوتر الشاب دانيال راتكليف، تصوير مشاهد مسلسله الجديد Miracle Workers، والذي يدور في إطار كوميدي عن تاريخ عمال المناجم بالمملكة المتحدة.
ونشر "دانيال" أول إطلالة له من تنكره في شخصيته بالمسلسل، والتي جعلته يتحول لشخصية هاجريد في فيلمه الشهير الذي جسد به شخصية هاري بوتر.
وكتب دانيال مع صورته التي نشرها على حسابه الخاص على موقع إنستجرام، "حين تحول هاري بوتر لهاجريد، انتظروا العمل التليفزيوني الجديد".