دانيال راتكليف يسخر من مظهره خلال تصوير مسلسله الجديد

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ونشر "دانيال" أول إطلالة له من تنكره في شخصيته بالمسلسل، والتي جعلته يتحول لشخصية هاجريد في فيلمه الشهير الذي جسد به شخصية هاري بوتر.

وكتب دانيال مع صورته التي نشرها على حسابه الخاص على موقع إنستجرام، "حين تحول هاري بوتر لهاجريد، انتظروا العمل التليفزيوني الجديد".