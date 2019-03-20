كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العهد" يتصدّر نسب المشاهدة في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسلسل "العهد" في التفوق على جميع المسلسلات المعروضة خلال الفترة الراهنة في تركيا حيث تصدر المركز الأول.

وجاء مسلسل "الحفرة" في المرتبة الثانية وفقًا للقائمة التي يصدرها موقع "gecce" التركي بشكل يومي. هذا واحتل مسلسل "التفاح الممنوع" المركز الثالث، وجاء مسلسل “الوصال” في المركز الرابع، واحتل مسلسل "اليمين" المركز الخامس.

ويعد مسلسل "العهد" من الأعمال الفنية التركية التي حققت نجاحًا كبيرًا أيضًا في عدد كبير من البلدان العربية.