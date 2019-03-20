بالصور- لوبيتا نيونغو بإطلالة صادمة ومرعبة

استطاعت الممثلة لوبيتا نيونغو ان تسرق الانظار خلال تصوير حلقة ضمن برنامج The Late Show مع الممثل ستيفن كولبير.

وخطفت الممثلة الكينية، الحائزة على الاوسكار، الأضواء باطلالة غريبة وغير متوقعة مستخدمة فيها عدسات لاصقة باللون الأصفر، مع تسريحة شعر غريبة ايضاً.

ويبدو ان لوبيتا أحبت ان تحدث صدمة باطلالتها خاصة مع اقتراب عرض فيلمها الرعب في السينما والذي يحمل عنوان Us ويحكي قصة عائلة ويلسون تقوم بإجازة إلى سانتا كروز في كاليفورنيا في سبيل الاستجمام وقضاء الوقت مع عائلة تايلر، وفي ليلة، يقتحم أربعة غرباء مكان إقامة الأسرة ليكتشفوا أن المقتحمين هم قرناء لهم، يشبهونهم في كل شيء: الشكل والهيئة وطريقة الحديث لكن على نحو مخيف. اخراج وتأليف جوردان بيل، بطولة لوبيتا نيونغو، اليزابيت موس، وينستون دوك وغيرهم.