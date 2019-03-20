حسم الجدل بشأن زواج الرّاقصة دينا في السعودية.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أنهى طارق زين، مدير أعمال الرّاقصة والممثلة المصرية، دينا، الجدل المُثار بشأن الصّورة المتداولة للأخيرة، مع مواطنتها الإعلامية بسمة وهبة، وهي تبارك لها بشكل يُوحي بأنّها تزوّجتْ، أو تمّتْ خطبتها.

وظهرتْ دينا في الصورة، مُرتدية الحِجاب، وتُشير "بسمة"، إلى خاتم في يدْ "دينا" الأيسر، وتبارك لها، ففسّر المتابعون الصّورة، على أنّها إعلان عن خطوبة دينا، أو زواجها، أثناء تأديتها مناسك العمرة.

وقال طارق لـ"فوشيا"، إنّ دينا لم تتزوجْ، كما ردّد البعض على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بعد الصّورة المتداولة.

وأضاف: "الصورة المتداولة، كانت أثناء زيارة دينا لبسمة وهبة في منزلها بالسعودية، لتقديم التهنئة لها بمناسبة زواج ابنها، فقدمت لها الشبكة لمشاهدتها".

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وتابع زين، بأنّ دينا لم تعتزل الرّقص أيضًا، بل قامت بتأدية عمرة، وستعود مرّة أخرى للعمل يوم الخميس المُقبل، حيث تنشغل بعدّة عروض رقص في هذا اليوم.

ومن جانبها، نشرتْ الرّاقصة المصرية مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصيّ على إنستغرام، تؤكّد فيه عدم صحّة أنباء زواجها في السعودية، التي تردّدت في السّاعات الماضية.

وشدّدتْ دينا، على أنّها تستعدّ لاستئناف عملها، عقب انتهائها من أداء مناسك العمرة، مطالبة الجميع بتحرّي الدّقّة، فيما يتمّ نقله من أخبار عنها.

جدير بالذكر، أنّ دينا شاركت في السّباق الرمضانيّ السّابق، بمسلسل "نسر الصعيد"، من بطولة: محمد رمضان، ووفاء عامر، ودرة، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومن إنتاج، مدحت العدل، وإخراج، ياسر سامي.