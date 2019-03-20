بلقيس عن رضوى الشربيني: آراؤها تُنصف المرأة.. رشيقةٌ وملابسها جميلة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، متابعيها عبر خاصية "إنستغرام ستوري"، مقطع فيديو للمطربة اليمنية بلقيس، تحدّثت خلاله عن إعجابها بشخصية "رضوى"، ودعمها لآرائها المُنصفة للمرأة.

وقالت "بلقيس"، في الفيديو، إنّ رضوى الشربيني شخصية متفرّدة واستطاعت أن تُثبت نفسها، رغم أن البعض يرى أن كلامها فيه نوع من التهكُّم لكن حديثها مليء بالصدق.

وأشارت إلى أن آراءها تُعيد للمرأة كرامتها، وحساباتها، وترتيب أوراقها، مؤكدةً أن ما يعجبها فيها رشاقتها وجمالها والحفاظ على نفسها وملابسها الجميلة.

وكانت بلقيس، قد أجرت مقابلة تلفزيونية مع أحد البرامج الفنية، على هامش حفلها الغنائي الأخير الذي أحيته في القرية العالمية بدبي، حيث أكّدت أنها تخوّفت من إلغاء الحفل، بسبب توقعات هطول الأمطار، حتى أكّد فريق عمل روتانا عدم وجود مطر.

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وأكّدت بلقيس أنها تعتمدُ في إطلالاتها دائمًا "الاحتشام"، مؤكدةً أن الأزياء المُحتشمة من أصعب التصميمات التي يقوم بها الستايلست.

ولفتت "بلقيس"، إلى أن أزياءها المُحتشمة ليست مثل أزياء "جدتها وخالتها"، ولكنها إطلالات شبابية.

وتحدّثت بلقيس، عن طفلها كاشفةً أنه بدأ في "الحبو"، خلال اليومين الماضيين وأنها قامت بتصويره فيديو وترفض أن يظهر للجمهور لأنه خاص بها.

يُذكر أن بلقيس أحيت قبل يومين حفلًا غنائيًا في دبي على مسرح القرية العالمية، وظهرت بإطلالة شبابية مُحتشمة مرتديةً تنورة سوداء وجاكيت فوشيا وقبعة.