هنادي الكندري بعيدها الـ31.. صحفية اقتحمت عالم التمثيل بـ"مذكرات عائلية جدًا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعتبرُ الكويتية هنادي الكندري، من الفنانات المثيرات للجدل دائمًا، إمّا بتصريحاتها أو خلافاتها مع البعض، وأبرزها مع مواطنتها الإعلامية مي العيدان.

وتحتفلُ هنادي، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ31، فيما يرصد "فوشيا"، أبرز ما في حياتها الفنية والخاصة.

نشأتها

حصلت هنادي الكندري، على الثانوية العامة وعملت كصحفية في بدايتها في إحدى الصحف، ثم كمقدّمة برنامج "رأيكم شباب"، عبر قناة "الرأي" واستمرّت من سبتمبر 2008 حتى أغسطس 2009، قبل أن تبدأ مشوارها الفني من خلال مشاركتها في مسلسل "مذكرات عائلية جدًا".

خلعت الحجاب بعد دخولها المجال الفني

مع بداية دخول هنادي الكندري، للوسط الفني، كانت ترتدي الحجاب، إلا أنها مع نهايات العام 2011 قرّرت خلعه.

حياتها الأسرية

تزوّجت هنادي الكندري، 3 مرات، الأولى من والد أبنائها الثلاثة عبد اللطيف، عبدالله، يوسف، لكنهما انفصلا، وتزوجت من الفنان عبد الله بهمن، وانفصلا في أبريل 2013 بعد زواج استمر شهرين فقط، وبعدها تزوجت من المخرج محمد الحداد في مارس 2014، وفي أكتوبر من العام نفسه أنجبت توأمها آدم، وإيفا.

خلافها مع مي العيدان

أعربت الفنانة الكويتية هنادي الكندري، عن غضبها من تدخُّل من وصفتهم بـ"اللي يسوى واللي ما يسوى" في أزمة تصريحات زوجها حول أن هناك فنانين كانوا يبيعون "الرقي" (البطيخ) قبل دخولهم التمثيل، ووصفهم بالدخلاء على الفن، خاصةً أنهم لم يدرسوا الفن، ما اعتبره البعض إهانة للفنان خالد البريكي لأنه كان يبيع الرقي قبل الفن.

وكشفت الممثلة الكويتية حقيقة خلافها مع مواطنتها الإعلامية مي العيدان بعد الهجوم الذي شنته على زوجها المخرج محمد الحداد، موضحةً أنها توسّطت لأحد المنتجين لديها من قبل كي تعمل معه، وطالبتها بالقدوم إلى مكتبها لمقابلته ولكنها اعتذرت بسبب انشغالها بأعمال أخرى.

ونفت هنادي الكندري ما قالته مي العيدان بأنها تقوم بالإنفاق على زوجها محمد الحداد، مشددةً على أنه ليس عيبًا أن تقف المرأة بجوار زوجها وتساعده، لأن الحياة الزوجية مشاركة.

وبعد خلاف دام عامًا بينهما، أعلنتْ الإعلامية الكويتية، مي العيدان، عن قيامها بمصالحة مواطنتها الفنانة، هنادي الكندري، فقالت: "أنا اليوم اتصالحت مع الفنانة هنادي الكندري.. أنا كنت رايحة اللوكيشن وأدري إنه هنادي موجودة.. وأنا أمانة ما شفتها قبل اليوم يمكن اختلفنا في أشياء لكن كان يعز عليا إنه إحنا بنات الكويت مهما كنا اختلفنا أنا من صوبي هي من صوبها ما في شيء يسوى".

براءتها من إهانة رجل شرطة

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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نهاية شهر ديسمبر 2017، أظهر الفنانة الكندري وهي تجلس في سيارة زوجها خلال بثّ مباشر، حيث دار حديث بينها وبين رجل شرطة حول مخالفة وقوف السيارة في مكان مخصص لذوي الإعاقة، لتتولّى بنفسها قيادة السيارة، معبرةً عن استيائها من أسلوب الشرطي.

وقضت محكمة الجنح في الكويت، ببراءة هنادي الكندري، من التهم التي وُجهت إليها بإهانة رجل شرطة بنشر مقطع فيديو فيه إساءة له.

وقال محامي الكندري: "بصفتي وكيلًا عن الفنانة هنادي الكندري.. صدر اليوم حكم بالبراءة لصالح موكلتي في القضية التي قام برفعها أحد أفراد الشرطة بحجة أن الفنانة وقفت بموقف المعاقين قامت بإهانته.. عليه نقول لمن أرعد وأزبد وزاد خافوا الله فالبشر كرامات.. اللهم لك الحمد والشكر".

وجهٌ إعلاني لأكبر مُستشفى تجميل في تُركيا

أعلنتْ الفنانة الكويتية، هنادي الكندري، اختيارها كوجه إعلانيّ لأكبر مستشفى تجميل في تركيا، موضّحة، أنّه تمّ اختيارها لاهتمامها الفائق ببشرتها، وجمالها، وحرصها على التفاعل مع جمهورها، عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، حول كلّ ما يخصّ الجمال، والنضارة.

ونشرت الكندري، فيديو عبر صفحتها على تطبيق "سناب شات"، لوقائع زيارتها إلى المستشفى، مع زوجها المخرج، محمد الحداد، لتفقد أقسامه، وجميع أنواع العمليات التي يقدّمها، وأشار زوجها إلى أنّه يريد الخضوع لجلسات تكثيف للشّعر.

خاضت تحديًا قاسيًا لإنقاص وزنها

أعلنتْ الفنانة الكويتية، هنادي الكندري، رغبتها في إنقاص وزنها 10 كيلوغرامات، موضّحةً، أنّها ستخضع لنظام غذائيّ قاسٍ، لمدة شهر للوصول إلى هدفها.

وظهرتْ الكندري، أثناء تواجدها في عيادة دكتور "التغذية"، في مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق "سناب شات"، معلّقةً: "أنا لسه واصلة عيادة الدكتور نصر بدر الله.. حبيت أجدد اشتراكي مرة ثانية في نظام الوجبات الغذائية اللي كنت أمشي عليها قبل شهر رمضان وظليت 3 أشهر ماشية على نظام غذائي ونزلت حوالي 10 كيلو".

وقعت ضحية لرامز جلال

وقعت الفنانة الكويتية هنادي الكندري، ضحية رامز جلال، في الموسم الماضي، إلا أن الكندري قرّرت الردّ على اتهامات بفبركة الحلقة، عبر حسابها الخاص في "إنستغرام".

وقامت الكندري بنشر صورة مُجمعة لعدد من الصور تستعرض فيها إصابتها التي تعرّضت لها خلال الحلقة التي وقعت ضحيتها في برنامج "رامز تحت الصفر".

وكتبت الكندري معلقةً على الصورة وموضحةً حقيقة ما جرى: "هذي إصابتي في برنامج رامز تحت الصفر، في السنوات الماضية كنت أتوقع أن البرنامج تمثيل بالكامل، بعد مشاركتي في برنامج رامز المقلب واقعي، جدًا تضررت، بس الحمدالله أنه مقلب موصج، لأني عجزت عن الحركة بالأخير، تجربة جميلة كانت بالنسبة لي رغم صعوبتها، رامز يظل صديق وزميل عزيز ونحترمه أنا وزوجي، أرجع وأقولك يارامز مردووووووده أنطرنا بعد العيد بنكون بمصر".