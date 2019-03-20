تكريم رجاء الجداوي ضمن فعاليات المهرجان الإسباني العربي

كشفت الفنانة رجاء الجداوي عن سعادتها بتكريمها مؤخرًا في مدريد ضمن فعاليات المهرجان الإسباني العربي، وتمثيلها للمرأة العربية.

وقالت في تصريح خاص لـ" لايف ستايل": بالطبع سعادتي لا توصف فانا تم ترشيحي كنموذج للمرأة العربية ضمن مهرجان مهم للغاية، وحرصت على التواجد وكنت فخورة بهذا التكريم في يوم تكرم به المرأة .

وعلى جانب آخر تحدثت الجداوي عن أسباب توقف مسلسل "انا عايزة ورد يا إبراهيم" التي تشارك في بطولته وقالت: كنت أواصل تصوير مشاهدي في العمل وفجأة تقرر توقف التصوير لأسباب إنتاجية، على الرغم من أنني كنت متحمسة جدا للعمل لأنه يدور في إطار اجتماعي رومانسي.

يذكر أن مسلسل " أنا عايزة ورد يا إبراهيم" ينتمي ألي المسلسلات الطويلة 45 حلقة، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج أحمد حسن، وبطولة كلا من حنان مطاوع ورجاء الجداوي ومراد مكرم ووفاء عامر.

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