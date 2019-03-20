إيمان العاصي تؤكّد سعادتها بالاشتراك في بطولة "لمس أكتاف"

أكّدت الفنانة إيمان العاصي، أنها سعيدة بالمشاركة في بطولة مسلسل "لمس أكتاف"، الذي يقوم ببطولته ياسر جلال، مشيرة أن ياسر يقوم بمجهود كبير في العمل، خاصة أنه يتمرن كثيرًا على المصارعة .

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وقالت العاصي في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، إن الحالة الإيجابية، التي عليها فريق العمل تجعل العمل يظهر بشكل لائق، مضيفة أنها تابعت أعمال ياسر جلال خلال الأعوام الماضية، ومنها "ظل الرئيس" و"رحيم"، والعملان حققا نجاحًا كبيرًا في العامين الماضيين عند عرضهما.

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وأضافت أنها تقوم أيضًا بتصوير مسلسل "وبينا ميعاد"، مع غادة عادل، وهو من الأعمال الجديدة وفكرته جديدة وسيحبه الجمهور عند عرضه، خاصة أن كاتب العمل محمد أمين راضي، دائمًا يُقدّم أعمالًا مختلفة منها "السبع وصايا"، و"نيران صديقة"، و"العهد".

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