شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تستعد لتسجيل أغنية جديدة بتوقيع مودى سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة اللبنانية نانسى عجرم مع الشاعر أحمد علاء الدين فى أغنية في ألبومها الجديد لم يتم اختيار اسمها حتى الآن، وهى من ألحان مودى سعيد، وتوزيع زووم، والمقررطرحها ضمن ألبومها الجديد، والذى تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه حاليا.

من ناحية أخرى تتعاون نانسى داخل الألبوم بأغنية من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، على أن يتم تسجيل أغنية في الأيام المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم كليب "الحب زى الوتر" طرحتها فى مارس 2017، ضمن ألبومها "حاسة بيك"، قبل أن تقرر تحويلها لفيديو كليب، والأغنية باللهجة المصرى وهى من كلمات: محمد رفاعى، وألحان، وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.