ميزانيته 100 مليون جنيه ويطرح في ذكرى النكسة.. 10 معلومات عن "الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

انتهى المخرج شريف عرفة، من تصوير فيلمه "الممر"، الذي يعتبر من الأفلام المهمة المنتظرة في الفترة المقبلة. الفيلم يحكي بطولة من بطولات الجيش المصري في فترة الاستنزاف.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن فيلم الممر، كالآتي:

- يتناول الفيلم قصة من قصص قوات الصاعقة المصرية، خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

- بدأ تصوير الفيلم في شهر أبريل 2018، وتوقف التصوير بسبب الاستعانة بمنفذي معارك من أمريكا وفرسنا وجنوب أفريقيا.

- وفقا للمنتج هشام عبد الخالق فميزانية الفيلم أكثر من 100 مليون جنيه، ويعتبر الأضخم في تاريخ مصر.

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- كل طاقم الممثلين ذهبوا إلى مدرسة الصاعقة في أنشاص للقيام بالتدريبات المكثفة لحمل السلاح وإطلاق النار.

- قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.

- فيلم الممر تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر في خمس مدن هي السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية والقاهرة.

يشهد فيلم الممر التعاون الخامس بين شركة الماسة للإنتاج الفني والمخرج شريف عرفة بعد أفلام الجزيرة، الجزيرة 2، ولاد العم وفول الصين العظيم.

- قرر صناع العمل طرح الفيلم يوم 5 يونيو 2019 تزامنا مع ذكرى نكسة يونيو.

- الفيلم من إخراج شريف، عرفة وبطولة أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، ومحمد جمعة، ومحمد فراج، وهند صبري ضيفة شرف، من تأليف شريف عرفة وكتب له الحوار أمير طعيمة، ةوإخراج شريف عرفة.