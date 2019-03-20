كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مارس 2019 08:59 صباحاً - وصلت امس النجمة السورية أصالة إلى لبنان، ونشر المصمم اللبناني نيكولا جبران صورة تجمعه بأصالة وكتب “نورت بيروت”. وجود أصالة في لبنان أثار الكثير من علامات التعجّب، حيث إنّها زيارتها الأولى بعد مرور عامين على توقيفها قي مطار بيروت بتهمة حيازة مادة الكوكايين. وتساءل البعض عن سبب وجود أصالة في لبنان في هذا الشكل المفاجىء. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر اصالة لاول مرة في لبنان.. بعد عامين على توقيفها بسبب المخدرات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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