وفاء عامر: كليب "اشبع منها" تجربة شبابية تستحق الدعم‎

انتهى صُناع كليب "اشبع منها" الذي تشارك بالأداء التمثيلي خلاله الفنانة المصرية وفاء عامر بجانب نجلها عمر، من وضع اللمسات الأخيرة الخاصة بمراحل المونتاج والمكساج، ومن المقرر طرح الكليب، الثلاثاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "يوتيوب" بمناسبة عيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

وتدور أحداث الكليب في إطار إنساني، يحث الأبناء على الاهتمام بأمهاتهم ومراعاتهن والتعبير لهن عن الشكر والامتنان.





وقالت الممثلة المصرية وفاء عامر: "إن مشاركتها في الكليب جاءت بالصدفة، حيث كان يبحث نجلها عمر عن ممثلة أخرى تقدم أمامه دور الأم"، مضيفة أنه كان رافضاً مساعدتها في بداية الأمر، حيث كان يرى مشاركتها معه خطوة كبيرة خاصة أنه مبتدئ".







وتابعت: "أصررت على المشاركة لا سيما أن القائمين على هذا العمل مجموعة من الشباب الصاعدين، بداية من المخرج والشاعر ومساعدي الإخراج، وحتى المصورين، جميعهم وجوه جديدة في المجال، ولكنهم يمتلكون الموهبة، لذا كان لا بد أن أقف بجانبهم وأساعدهم في تقديم عمل جيد، فضلاً عن أن فكرة العمل كانت جيدة للغاية، وهو ما شجعني أكثر على المشاركة معهم".





وأشارت "عامر" إلى أنها لم تتردد كثيراً في أن تشارك عملاً من بطولة شبابية، لأنها كانت في مكانهم ذات يوم خلال بداية حياتها الفنية.

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وقالت "إنها عندما كانت في بداية مشوارها، لم يعترض النجوم الكبار على أن تشاركهم البطولة، ومن ضمنهم النجم الكبير صلاح السعدني"، موضحة أنها وقفت أمامه في أولى بطولاتها ولم يعترض عليها إطلاقاً.

أما عن أبرز المواقف الكوميدية التي دارت بينها وبين نجلها خلال التصوير، قالت: "عندما كنا نصور أحد المشاهد، أخطأ وقال لي يا ماما، حينها قمت بتعنيفه سريعاً وقلت له هنا مفيش ماما، هنا في التصوير اسمها يا مدام، قال لي حاضر يا مدام".







وأكدت أنها لم تقم بتوجيه نصائح فنية كثيرة لنجلها خلال التصوير، لأنها كانت تريده أن يظهر أداءه بشكل طبيعي.

واختتمت كلامها قائلة: "ليس لدي مانع في المشاركة بأعمال غنائية أخرى، لكن لا بد أن أكون مؤمنة به ومعجبة بمحتواه".



ومن جانبه، أكد المنتج أحمد الشاعر، مالك شركة "7DRK"، أن أغنية العمل مهداة من قبل الشركة لفريق العمل دون مقابل مادي، مشيراً إلى أن أكثر ما جذبه للفكرة هو أن القائمين عليها مجموعة من الشباب، لذا كان لا بد أن يقف بجانبهم ويدعمهم بهذا العمل البسيط، ويساعدهم في توصيل رسالتهم لكل أمهات الوطن العربي في عيد الأم.







يذكر أن أغنية "اشبع منها" من غناء وألحان مصطفى العسال، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع محمد مجدي.

