شكرا لقرائتكم خبر عن من فيفى لـ كيم.. نجوم يتأثرون سلبًا لو تكرر عطل السوشيال ميديا مدة أطول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتوقع عشاق السوشيال ميديا، أن يصاب فيس بوك وواتس آب وانستجرام بشلل تام، الأربعاء الماضى، واستمر ساعات، وأصيب رواد مواقع التواصل الاجتماعى بحيرة كبيرة إثر هذا العطل وترتب عليه خسائر رهيبة تكبدتها تلك الشركات وصلت لملايين الدولارات.

الأزمة ألقت بظلالها على العديد من المشاهير ممن شعروا بالخطر جراء هذا العطل، وتمنوا عدم تكراره مرة أخرى لتجنب خسارتهم لما تمثله تلك الوسائل لهم من مصادر فى غاية الأهمية للدخل، مما يتضح من خلال التقرير التالى الذى نسلط الضوء فيه على أبرز هؤلاء المشاهير فى السطور التالية...

البداية مع كيم كاردشيان التى تحتل مكانة واسعة على السوشيال ميديا لما لها من شعبية كبيرة تظهر فى حجم متابعيها، مما جعل نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية تكوّن ثروة كبيرة يعد السبب الرئيسى فيها هو شعبيتها الجارفة التى تصل لـ 131 مليون متابع على انستجرام فقط، وبالتالى فلم يكن غريبا حصولها على قرابة الـ 500 مليون دولار سنويًا جراء تلك الشعبية التى تمتد لمتابعين يقدر عددهم بالملايين وأصبحت واجهة إعلانية للعديد من البراندات التى تحاول استغلال تلك الشعبية.





أخت كيم كاردشيان الصغيرة كايلى أو المليارديرة الصغيرة كما يحلو لعشاقها تسميتها بعدما نالت هذا اللقب - وفقًا لمجلة فوربس - التى صنفتها كأصغر مليارديرة عصامية على مستوى العالم فقد وصلت للمليار الأول فى حياتها بفضل السوشيال ميديا بعدما أدركت قيمتها باكرا، وأطلقت العديد من الشركات الخاصة لها فى عالم المكياج والموضة مستغلة فى ذلك السوشيال ميديا بهدف الترويج لتلك الشركات.





وبعيدا عن حسناوات السوشيال ميديا، ننتقل إلى عالم كرة القدم وأبرزهم كريستيانو رونالدو أفضل لاعبى العالم فى 5 مناسبات مختلفة، الذى يعد أكثر لاعب كرة قدم يحظى بمتابعة على السوشيال ميديا بصفة عامة بعدد 158 مليون متابع على انستجرام الذى يحقق من خلاله ربحًا يتخطى 750 ألف دولار مقابل الصورة الواحدة التى وهو يروج فيها لبراند معين وفقا لما جاء فى تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية التى تفاخرت بالنجم الكبير حينما كان لاعبًا بصفوف ريال مدريد.

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ومن ضمن قائمة أثرياء السوشيال ميديا تأتى النجمة سيلينا جوميز التى تحظى بمتابعة كبيرة جعلتها ضمن الأكثر ربحا إذ تحقق 800 ألف دولار مقابل نشر صورة واحدة لها رغم صغر سنها.





ويأتى النجم الكبير داوين جونسون الشهير بـ "ذا روك" ضمن القائمة إذ يتمتع بعدد كبير من المتابعة جعلته وفقاً لفوربس يحصل على 650 ألف دولار مقابل أى صورة له عبر انستجرام، يرتدى فيه "براند معين" متعاقد معه.





وبينما تظهر تلك الأرقام على عالمياً فإن مصر لا تقل أهمية لنجومها مثلما ظهر مع فيفى عبده التى تحتل مكانة كبيرة على السوشيال ميديا بعدما اعتادت على الظهور من خلاله منذ سنوات بجمل من عينة 5 أمواه وغيرها حتى كانت السوشيال ميديا سببا رئيسيا فى عودتها للرقص مرة أخرى بحفلات رأس السنة مطلع العام الجارى، بعد فيديوهات عديدة على انستجرام لدقائق عبر ما عرف بصالون فيفى عبده التى تفاعلت فيه مع جمهورها ومتابعيها عبر وصلة من الرقص كررتها على فترات.