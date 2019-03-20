شكرا لقرائتكم خبر عن أول تريلر لفيلم " Hotel Mumbai" المستوحى عن قصة حقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم " Hotel Mumbai"، عن أول تريلر للفيلم المقرر طرحه يوم 22 مارس الجارى، في الولايات المتحدة الأمريكية.

فيلم " Hotel Mumbai" من بطولة ديف باتيل، أمانديب سينج، سهيل نيار، مانوج ميهرا، دينيش كومار، كابيل كومار نيترا، أديتي كالكونت، اليكس بيندر، فيبين شارما ومن إخراج أنتوني ماراس، وتأليف جون كولي

يروي فيلم HOTEL MUMBAI قصة حقيقية عن الإنسانية والبطولة، وهو يدور عن حصار فندق تاج الشهير عام 2008 من قبل مجموعة من الإرهابيين في مومباي، بالهند، ومن بين موظفي الفندق المتفانين الطاهي الشهير هيمانت أوبروي والنادل الذين يختارون المجازفة بحياتهم لحماية ضيوفهم، بينما يشاهد العالم، يضطر زوجان يائسان إلى تقديم تضحيات لا يمكن تصورها لحماية طفلهما الوليد.