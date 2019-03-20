محمد هنيدي يدعم أشرف زكي في الانتخابات.. وهذا ما قاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة الفنان أشرف زكي ليدعمه في انتخابات نقابة المهن التمثيلية. وعلق هنيدي، على الصورة: "أشرف زكي حبيبنا ونقيب وأخ لكل ممثل الصغير قبل الكبير". وتقام يوم الجمعة الموافق 22 مارس، انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، ويتم الإعلان فيها عن نقيب و6 أعضاء جدد.

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