ياسين السقا مع نادين لبكي: "فائزة بالأوسكار في نظري"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر الفنان ياسين السقا، ابن الفنان أحمد السقا، صورة تجمعه بالمخرجة اللبنانية نادين لبكي، عبر حسابه على "إنستجرام".
وعلق السقا، على الصورة قائلاً: "قابلت للتو الموهبة والفائزة بالأوسكار في نظري المخرجة نادين لبكي"، مشيرًا إلى قصة فيلمها "كفر ناحوم"، الذي شارك في أوسكار 2019.
ووجه الشكر لها على الفيلم، متمنيًا أن يشاهد الجمهور الفيلم ويبدأوا في إدراك الضرر، الذي يحدث من استغلال الأطفال.
ونظمت سينما "زاوية"، عرضا خاصا لفيلم "كفر ناحوم"، مساء أمس الثلاثاء، وأعقبه ندوة بحضور المخرجة نادين لبكي، وأدارها المنتج أنطوان خليفة.
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