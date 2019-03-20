خاص الفن - خالد سليم يحتفل بخطوبة شقيقته خلال الأيام المقبلة

ميرنا وليد - بيروت - يحتفل الفنان المصري خالد سليم خلال الايام القليلة المقبلة، بخطوبة شقيقته وذلك خلال حفل عائلي يقتصر على حضور أسرة العروسين ويتم خلاله قراءة الفاتحة، حيث بدأ سليم في التحضير لهذه المناسبة في الايام المقبلة.

يذكر أن خالد تجاوز الوعكة الصحية التي مرّ بها مؤخراً والتي بسببها أجرى عملية جراحية في الحنجرة، وبعدها أجرى عدداً من الفحوصات الطبيبة للاطمئنان على حالته، فيما قرر الغياب عن المشاركة في السباق الرمضان المقبل لعدم تلقيه سيناريو مناسب يقدمه في هذا العام.

وعُرض لخالد سليم مؤخراً مسلسل بعنوان "أبو الشك" على شاشة "الحياة" وقام ببطولته الى جانب لقاء الخميسي، احمد صلاح حسني، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبري، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة وحنان سليمان وتأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.