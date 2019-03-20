أحمد جمال يوجه رسالة لطلاب جامعة طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد جمال، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، صورة له يوجه خلالها رسالة لطلاب كلية الهندسة بجامعة طنطا. وكتب جمال: "إلى طلاب و طالبات كلية الهندسة جامعة طنطا: انتظروني الخميس ٢١ مارس، في حفل تخرج الدفعة ٩٥ بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبي". يُذكر أن الفنان أحمد جمال أحتفل مع بداية عام 2019 بحفل خطبته على الإعلامية السعودية ديانا الخميس.

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