مفاجأة النجم التركي يوسف جيم لحبيبته في عيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ النجم التركي يوسف جيم، حبيبته، الفنانة اوزجي اوزكابلان، وجهز للاحتفال بعيد ميلادها الـ30 في أحد مطاعم إسطنبول.

يوسف دعا للحفل مجموعة من أقرب أصدقاء حبيبته، وزين المكان بالبالونات التي تحمل رقم «30»، في الوقت الذي كشفت فيه صور نشرها حضور الحفل، عن مدى سعادة أوزجي بمفاجاة حبيبها، كما احتفل فانز الثنائي بعيد ميلاد الفنانة التركية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متبادلين صوراً من أجواء السهرة، متمنيين للنجمين الحب والسعادة الدائمة.

يُذكر أن يوسف جيم سبق وارتبط بالفنانة التركية ديميت أوزديمير، حيث نشأت بينهما قصة حب خلال مشاركتهما في بطولة مسلسل «رائحة الفراولة».

من ناحية أخرى، ينتظر يوسف جيم عرض أحدث أفلامه «غني لي أغنية حب» في صالات السينما يوم 29 مارس المقبل، حيث يشارك يوسف في بطولته أمام علي بوراك، والعمل إنتاج تركي إيراني مشترك.