داليا مبارك تكشف عن وجه ابنتها لأول مرة احتفالاً بعيد الأم.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تراجعت الفنانة السعودية داليا مبارك عن قرارها بعدم الكشف عن ملامح مولودتها الأولى، وفاجأت محبيها بمقطع فيديو مؤثر، كشفت فيه عن وجه ابنتها لأول مرة، وذلك بعد مرور ما يقرب على 5 أشهر من ولادتها.

داليا ارادت كأم الاحتفال بعيد الأم لأول مرة بشكل مختلف، حيث شاركت الفنانة الشابة متابعيها لحظات خاصة جداً تجمعها بمولودتها «لي لي سمر» منذ ولادتها وحتى الآن، معلقة عليه: «أنا فخورة بكوني أم لهذا الملاك الصغير..عيد أم سعيد»، حيث لاقى الفيديو تفاعلاً قوياً بين فانز النجمة السعودية عبر تعليقات تغزل فيها متابعوها بجمال ملامح ابنتها، وأكد أغلبهم أنها قريبة الشبه للمطربة الشابة.

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يُذكر أن داليا مبارك متزوجة من رجل الأعمال الأمريكي «الهيم» الذي احتفلت بزفافها عليه فبراير 2018، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى 17 نوفمبر الماضي.

من ناحية أخرى، طرحت داليا مبارك أغنية جديدة بعنوان «غصباً عن الكل»، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.