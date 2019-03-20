بعد اعتزال سنوات.. حنان ترك تعود للفن بفيلم جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد فترة اعتزال دامت لأعوام، قررت الفنانة المصرية حنان ترك أن تقدم تجربة سينمائية جديدة.

حنان تشارك في عمل جديد بعنوان «النداهة»، مع الفنان هاني عادل، ويعد الفيلم الأول من نوعه في صناعة السينما الصوتية في مصر والعالم العربي ويعتمد على خلق مؤثرات صوتية ودرامية تضع المستمع في جو مشوق من الاثارة والاستمتاع والترقب.

أحداث الفيلم تدور حول قصة طبيب شاب اسمه «هارون»، يعود إلى الريف من أجل استعادة ذكرياته مع حبيبته فتقابله النداهة.

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الفيلم من بطولة الفنانة حنان ترك والمطرب والفنان هاني عادل وعمرو القاضي ولبنى ونس ومن تأليف واخراج خالد المهدي، ومن إنتاج شركة ميديا أول مؤسسة في الشرق الأوسط لانتاج الدراما الصوتية.

يُذكر أن آخر أعمال حنان ترك السينمائية كان فيلم «المصلحة»، مع الفنان أحمد عز وأحمد السقا وزينة.

حنان ترك اعتزلت التمثيل بشكل نهائي عام 2012، رغم أنها ارتدت الحجاب قبل ذلك ب6 أعوام، ولكنها ظلت تقدم أعمال درامية وهي بالحجاب، وحققت النجاح من خلالها ومنها: «هند بنت باشا، القطة العميا، نونة المأذونة، الأخت تريز».