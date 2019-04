شكرا لقرائتكم خبر عن أول بوستر لفيلم الكوميديا والدراما Once Upon a Time in Hollywood والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سونى عن أول بوستر لفيلم الكوميديا والدراما " Once Upon a Time in Hollywood "، المقرر طرحه يوم 26 يوليو من العام الجارى.

Once Upon a Time in Hollywood الفيلم بطولة مجموعة من الفنانين العالميين منهم أمثال براد بيت وليوناردو دى كابرى، وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو. Advertisements وتقع أحداث الفيلم فى ولاية "كاليفورنيا" عام 1969، حيث يسعى ممثل تلفزيوني غير مشهور للقيام بـ حيلة لتحقيق الشهرة والنجاح في صناعة السينما خلال السنوات الأخيرة من العصر الذهبي في هوليوود عام 1969 في لوس أنجلوس.

