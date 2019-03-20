شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ إيهاب يونس يغنى فى شارع المعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الشيخ إيهاب يونس لإحياء جديد حفلاته الغنائية فى القاهرة وذلك على مسرح الربع فى قلب شارع المعز، فى تمام السابعة مساء بعد غدا الجمعة المقبل.

إيهاب يونس، شيخ أزهرى ومبتهل ومنشد دينى، وهو حاليًا عضو فى مجلس إدارة نقابة الإنشاد الدينى، وبدأ مشواره الإنشادى منذ الصغر، وتأثر بكبار المنشدين النقشبندى والهلباوى والفيومى وطوبار، وتخرج فى كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة بجامعة الأزهر، وعمل ببطانة الشيخ ممدوح عبد الجليل، حتى بدأ الاحتراف وأسس فرقته الخاصة منذ 10 سنوات، وعُرف مؤخرًا بمشاركته الناجحة فى جولة حفلات الفرقة الألمانية ذات الأصول المصرية كايرو ستيبس فى مصر وأنحاء أوروبا.