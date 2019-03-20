محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
قالت الفنانة إيمان السيد، إنها تخرجت في كلية الحقوق جامعة عين شمس، مضيفة أن مصطفى خاطر ومحمد توب، نجما "مسرح مصر"، عملا معها في مسرح الجامعة.
وأضافت خلال حوارها في برنامج "قهوة أشرف"، الذي يقدمه الفنان أشرف عبد الباقي، أنها حصلت على المركز الأول في التمثيل على مستوى الجامعات.
وأشارت إلى أنها لم تعمل بشهادتها، لأنها لم تشعر أنه مجالها، مضيفة بشكل ساخر: "أنا مش وش أقسام كان ممكن اتسجن".
وتابعت: "قلت أتعب في التمثيل اللي بحبه، قدمت في المعهد وورش تمثيل وسقطت، ورحت مدرسة الإبداع قلت أسقط هناك كمان قبلت واشتركت في مسرحية هبوط اضطراري مع بيومي فؤاد وسامح حسين ونضال الشافعي".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| إيمان السيد عن بدايتها بالتمثيل: "خُفت اتسجن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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