هذا ما قاله محمد لطفي عن مايك تايسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد لطفي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بالملاكم العالمي مايك تايسون، من كواليس حملة فرعون.

وكتب لطفي: "بسم الله ما شاء الله على طيبة قلب هذا البطل العظيم مايك تايسون، الصورة من كواليس حملة فرعون، بتعرف تعد لحد كام".

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى السفر إلى سوريا لتحرير حبيبته.

يذكر أن "حملة فرعون" من بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبد المغني، حمدي الميرغني، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.